Parigi 2024 ciclismo, cronometro maschile: super argento per Ganna, domina Evenepoel

Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: la guadagna Filippo Ganna, che ha conquistato l’argento nella prova a cronometro individuale maschile. Il piemontese ha sfoderato una parte finale di tracciato clamorosa, recuperando moltissimo quando sembrava quasi fuori dai giochi per il podio. A trionfare è un perfetto Remco Evenepoel: il campione del mondo in carica, partito per ultimo, ha dominato lungo i 32,4 km del tracciato, reso insidioso dalla pioggia e dall’asfalto bagnato, e si laurea dunque campione olimpico. Il belga ha fatto segnare il miglior tempo in tutti gli intermedi, chiudendo con il crono di 36:12.16, meglio di Ganna di 14.92 secondi. Medaglia di bronzo per l’altro belga, Wout Van Aert, che si è inserito a sorpresa grazie ad una prestazione maiuscola. Il belga della Visma ha estromesso dal podio per soli 2.16 secondi il favorito della vigilia, il gallese Joshua Tarling, solo quarto al traguardo anche a causa di una foratura che lo ha costretto a cambiare bici e dunque a perdere almeno una decina di secondi.

Ganna ha anche rischiato di cadere subito dopo il secondo intertempo, quando una sbandata ha rischiato di farlo finire sulle transenne. A quel punto la gara sembrava compromessa, dal momento che Tarling stava recuperando. A quel punto Top Ganna si è superato, cambiando ritmo e andandosi a prendere una meritata medaglia nonostante le condizioni meteo a lui non congeniali. Quinto posto per un sorprendente Brandon McNulty, pur distante oltre un minuto da Evenepoel e oltre 30″ da Tarling, davanti a Stefan Bissegger e Nelson Oliveira. Deludente Stefan Kung, che era uno dei possibili outsider della vigilia ma chiude solo ottavo. Discreta prova per Alberto Bettiol, che chiude in 18esima posizione e ora potrà dedicarsi alla prova in linea di sabato, più adatta alle sue caratteristiche.

Remco Evenepoel (Belgio) 36:12.16 Filippo Ganna (Italia) +14.92 Wout Van Aert (Belgio) +25.63 Joshua Tarling (Gran Bretagna) +27.79 Brandon McNulty (Stati Uniti) +1:04.44 Stefan Bissegger (Svizzera) +1:26.41 Nelson Oliveira (Portogallo) +1:30.99 Stefan Kung (Svizzera) +1:35.51 Maximilian Schachmann (Germania) +1:38.55 Mikkel Bjerg (Danimarca) +1:43.16

18. Alberto Bettiol (Italia) +1:54.61