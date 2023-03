Parigi 2024, cerimonia innaugurale: parata nautica sulla Senna, necessarie fino a 170 imbarcazioni

La cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi-2024 vedrà la realizzazione di una spettacolare parata nautica lungo la Senna a cui parteciperanno oltre 10.000 atleti. Tra le 140 e 170 le imbarcazioni saranno necessarie per trasportare quaest’ultimi. “E’ una sfida immensa, far partire 140-170 barche dall’est di Parigi, al limite di Ivry, e farle giungere dal ponte di Austerlitz fino al Trocadéro”, ha detto il prefetto regionale, Marc Guillaume. L’auspicio è quello di offrire al pianeta uno spettacolo unico a cui assisteranno da 400.000 a 600.000 spettatori. “Ci sará una sfida logistica per riuscire a fare in modo che 10.000 atleti possano, con dei pontoni, salire a bordo di tutte queste barche nell’est di Parigi”. Anche il presidente francese, Emmanuel Macron ha fatto il punto sulle sfide rappresentate dal più grande evento sportivo mondiale fissato nella capitale francese esprimendo l’auspicio di rendere la Senna e la Marna balneabili entro il 2024.