US Open 2023, Novak Djokovic potrà partecipare: c’è il via libera degli Stati Uniti

Arrivano buone notizie per Novak Djokovic. Il tennista serbo, infatti, potrà prendere parte allo US Open 2023 in programma dal prossimo 28 agosto poiché Senato degli Stati Uniti ha deciso di iniziare questo giovedì la riduzione delle misure di protezione contro il COVID-19 dopo che il che erano in vigore nel Paese dal 13 marzo 2020. Stando a quanto riportato da Sky Sports, infatti, il Senato ha votato a favore dell’approvazione di un disegno di legge che porrà fine a queste restrizioni per le persone non vaccinate che desiderano entrare negli Stati Uniti.

Per l’ufficialità manca soltanto la firma del presidente Joe Biden, ma sembra praticamente cosa fatta per l’atteso di Nole a New York, che manca dalla finale persa nel 2021 contro Daniil Medvedev. Per il servo sarà ovviamente un punto di svolta, soprattutto vista la sua assenza nei due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.