Parigi 2024, bronzo nell’asta e modella su OnlyFans: Alysha Newman come i tuffatori britannici

Alysha Newman come i tuffatori inglesi: quando OnlyFans diventa un aiuto economico per raggiungere il sogno olimpico. Partecipare alle Olimpiadi è il sogno di tutti gli atleti, ma per realizzarlo servono determinazione, lavoro, dedizione e anche sostegno economico. Alysha Newmann ha conquistato a Parigi 2024 una splendida medaglia di bronzo nel salto con l’asta, grazie ad un salto di 4,85 metri che le è valso anche il record canadese. La 30enne è così salita sul terzo gradino del podio, chiudendo alle spalle dell’australiana Nina Kennedy, medaglia d’oro con 4,90, e alla statunitense Katie Moon, anch’essa a quota 4,85 ma con meno tentativi. Grande successo per Newmann, che si è presentata in pedana con rossetto rosso e trecce raccolte, tratti distintivi anche della sua carriera da modella. L’atleta canadese, infatti, posa anche sulla piattaforma OnlyFans con un profilo seguito da oltre 58.000 persone, che le permette di ottenere anche qualche guadagno per finanziare i suoi allenamenti.

Newmann non è di certo la prima atleta che si finanzia anche grazie ad un profilo OnlyFans. Alla vigilia dei Giochi, la stampa britannica aveva criticato i tuffatori del Regno Unito che hanno un profilo su OnlyFans. Non è una novità che la piattaforma di contenuti per adulti non venga ben vista dai tradizionalisti e in Gran Bretagna ha fatto particolarmente scalpore che ad utilizzarla ci fossero i tuffatori Noah Williams, compagno di Tom Daley nel sincro, e Jack Laugher.

