Parigi 2024, badminton: Toti sorteggiato nel girone del numero 1 al mondo

Ci sarà il numero 1 al mondo del badminton nel girone del singolare maschile di Parigi 2024 per Giovanni Toti. Il primo azzurro uomo a centrare la qualificazione a cinque cerchi se la vedrà con il cinese Shin Yu Qi e con Soren Opti, atleta del Suriname attualmente al numero 273 del World Rank. “A questo punto qualsiasi sorteggio – il commento del presidente della FIBa Carlo Beninati – avrebbe posto Giovanni Toti di fronte ad avversari di altissimo livello tra i top player al mondo. Essere stato sorteggiato nel gruppo A con il numero uno del ranking mondiale sicuramente comporterà per lui partite molto difficili ma al contempo siamo sicuri che Giovanni darà il massimo per poter far bella figura ed eventualmente riuscire a portare la prima vittoria alle Olimpiadi nella storia del badminton italiano. Ci prepariamo tutti quindi per assistere a queste bellissime partite del tabellone Olimpico che ci auguriamo vedrà tutti i nostri appassionati fare il tifo per il nostro Gio”.

Scalpita Toti in vista dei Giochi. “A caldo tante emozioni, aver la possibilità di scontrarsi con il campione del mondo è fantastico, zero pressione ma solo tanta voglia di mostrare quanto valgo. Per l’altra partita invece bisognerà dare il 100%: non vedo l’ora“, le sue parole.