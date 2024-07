Lazio, Provedel: “Un po’ meno entusiasmo è comprensibile, il tifoso va conquistato”

Primi giorni di ritiri per la Lazio ad Auronzo di Cadore e oggi ai microfoni dei canali ufficiali del club ha parlato Ivan Provedel. “Voglio solo pensare a fare del mio meglio per questa maglia. L’ultima è stata una stagione difficile, ora c’è stato qualche addio di ragazzi che hanno dato tantissimo per la Lazio. Dobbiamo cercare di migliorare il percorso dell’anno precedente, in campionato dobbiamo cercare di arrivare più in alto, magari sognando qualcosa di importante. E anche in Europa League: andare avanti in più competizioni ti può dare qualcosa in più dal punto di vista dell’autostima e della mentalità”, ha dichiarato l’estremo difensore.

Poi, sulla contestazione dei tifosi, il portiere ammette che “un po’ meno entusiasmo da parte della nostra gente è comprensibile. Il nostro tifoso va conquistato, dobbiamo farlo col nostro spirito e con la determinazione, ciò che proveremo a portare dentro al campo”. Sulla rivalità con Mandas, invece, si espreimes così: “Non mi mette in difficoltà, noi siamo dei professionisti, siamo qui per fare del nostro meglio. Ha dimostrato di essere molto bravo, sono contento di lavorare con lui, posso migliorare guardandolo. Devo migliorare tanto, dovrò capire bene le richieste del mister per essere il più congeniale possibile e migliorare in tutti i fondamentali per essere sempre più preciso per la squadra”, conclude.