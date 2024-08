Parigi 2024, atletica: Furlani e Fantini in finale, avanza Simonelli

Mattinata nel complesso positiva per l’atletica azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle batterie dei 110 m ostacoli arriva la qualificazione alle semifinale di Lorenzo Simonelli, secondo a pari merito nella sua batteria con il giapponese Izumiya (13.27) mentre c’è da registrare subito la grande prova di Holloway, per un soffio sopra i 13″ (13.01). “Sensazioni buone questa mattina. Sono partito forte, non mi aspettavo di stare così bene già da oggi infatti alla fine ho gestito l’arrivo. Oggi ho spinto al 60% ma in semifinale non mi devo contenere – le sue impressioni – Non mi interessava la posizione oggi, solo la qualifica. Stadio? Non mi aspettavo così tanta gente dal mattino. Sembrava di correre in uno show”.

Missione compiuta anche per Mattia Furlani, in finale nel salto in lungo maschile. Il classe 2005 trova l’8.01 nella prima prova (la qualificazione diretta arrivava con 8.15) e non riesce a superarsi nel secondo salto (7.95) prima di concludere con un nullo. Passaggio del turno però mai in discussione e sesta misura complessiva, in testa c’è sempre il greco Tentoglou (8.32). “Sono contentissimo perché la qualificazione non era assolutamente scontata. E’ la mia prima Olimpiade e sono in finale. Adesso devo solo dare il massimo, devo dare il tutto per tutto. Tentoglou come sempre si è dimostrato un campione, è l’uomo da battere, ma devo pensare a me stesso. Devo dare solo il massimo e cercare di piazzare il salto più lungo possibile”.

Andamento simile per Sara Fantini nel lancio del martello femminile. La campionessa d’Europa si mette al sicuro con un 72.40 (a 60 centimetri dalla misura limite) e non si migliora nei successivi due (69.93 e 71.08).

Dovranno passare dai ripescaggi tutte le azzurre impegnate in pista: nei 200 m Dalia Kaddari e Anna Bongiorni chiudono in fotocopia a 23.49, mentre nei 400 m ostacoli la migliore è Ayomide Folorunso ma il suo 55.03 non basta. Alice Muraro ferma il cronometro in 55.62, infine Rebecca Sartori in 55.81.

L’appuntamento con l’atletica è quindi fissato con la sessione serale, che prevede il piatto forte con le semifinali e finali dei 100 m maschili: Marcell Jacobs difende il titolo di Tokyo, Chituru Ali vuole continuare a stupire.