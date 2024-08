Parigi 2024 atletica: composizione finale 100 metri con Marcell Jacobs, personal e season best

Marcell Jacobs ce l’ha fatta: è in finale dei 100 metri di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024 e per il campione olimpico in carica si tratta di un risultato senz’altro da incorniciare, visto che la sua stessa presenza nell’atto conclusivo per molti non era nemmeno così scontata. Ma chi troveremo con lui in finale alle ore 21.50 di domenica 4 agosto? Scopriamolo assieme. Ricordando che il record del mondo è sempre di Usain Bolt in 9.58 e che il record olimpico appartiene sempre al giamaicano in 9.63, troviamo oltre all’azzurro, 9.80 di personale proprio nella vittoria dell’oro a Tokyo e 9.92 di stagionale appena eguagliato in semifinale, altri sette fuoriclasse della gara regina.

I PERSONALI

C’è Fred Kerley, 9.76 di personale e 9.84 di stagionale, Kishane Thompson, 9.77 di personale che è anche lo stagionale, Oblique Seville, 9.81 sia in stagione che in carriera come miglior tempo, e poi Noah Lyles, per molti il favorito, 9.81 anche per lui in stagione e nella vita. Akani Simbine è in grande crescita: 9.84 il suo picco personale, 9.86 in stagione ma tutti lo temono. Più defilati gli ultimi due protagonisti, stiamo parlando di Kenneth Bednarek, che ha corso più lento di Jacobs in semifinale, con personale e stagionale di 9.87, e di Letsile Tebogo, capace di correre in 9.88 in stagione e di fissare anche il personale.

LE CORSIE

2 USA BEDNAREK Kenneth

3 USA KERLEY Fred

4 JAM THOMPSON Kishane

5 RSA SIMBINE Akani

6 JAM SEVILLE Oblique

7 USA LYLES Noah

8 BOT TEBOGO Letsile

9 ITA JACOBS Lamont Marcell