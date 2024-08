Parigi 2024 nuoto, Butini: “Con Paltrinieri chiuso col botto, la squadra si è comportata benissimo”

”La squadra si è comportata benissimo, lo staff si è rivelato come al solito all’altezza e non c’è nulla da recriminare, se non quel passo falso che abbiamo fatto nella 4×100 mista maschile che non ci ha visto in finale. E abbiamo chiuso col botto, con un grande Gregorio Paltrinieri, il nostro capitano che ha costretto Finke a fare il record del mondo per batterlo”. Così il direttore tecnico della Nazionale di nuoto, Cesare Butini, ha commentato la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tornando su uno dei passi più eclatanti in questa edizione dei Giochi, il flop della 4×100 mista maschile, Butini ha spiegato che “con 36 atleti qualche controprestazione va messa sempre in bilancio”.

Commentando le prestazioni dei singolo, Butini ha parlato di “rammarico per il centesimo di Benedetta Pilato nei 100 rana che aveva fatto un’ottima prestazione” e per i “due quarti posti di Simona Quadarella che negli 800 non deve lamentare nulla ma forse nei 1500, alla luce della prestazione degli 800, con una gestione più oculata nella prima parte, poteva concludere diversamente. Però sono sicuro che i ragazzi e le ragazze hanno dato tutti il massimo. Gli esordienti hanno un po’ pagato lo scotto di una Olimpiade molto ricca anche di pubblico, però lo stesso Viberti è arrivato nono e dopo aver disputato lo spareggio per la finale. Mi sento di dire che anche i giovani hanno risposto bene e va fatto un plauso ai loro tecnici“, ha concluso il dt azzurro.