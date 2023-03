Sport in tv oggi, mercoledì 29 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 29 marzo. Sport protagonista ancora una volta nel palinsesto televisivo. Occhi puntati sul ciclismo e la Dwars door Vlaanderen. Ma anche sul grande tennis al Masters 1000 di Miami. La sera poi la palla (in tutti i sensi) passa al volley, basket e al calcio femminile. A tal proposito imperdibile il match tra la Roma di Spugna e il Barcellona con in palio la semifinale di Champions League.