Paralimpiadi Parigi 2024, Assunta Legnante conquista l’argento nel lancio del disco F11

Assunta Legnante conquista la medaglia d’argento nel lancio del disco categoria F11 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha lanciato a 38.01 e ha fatto segnare il suo stagionale. Miglior misura dell’anno anche per la cinese e primatista mondiale, Liangmin Zhang (39.08), che è salita sul gradino più alto del podio, mentre l’altra cinese Enhui Xue ha preso il bronzo con 37.67. Si tratta della quinta medaglia paralimpica per Legnante che nella sua carriera ha vinto due ori (nel getto del peso a Rio e Londra) e tre argenti (a Tokyo nel getto del peso F12 e nel disco F11 gli altri).

“Lanciare senza vedere è davvero complicato perché non si hanno punti di riferimento, in più purtroppo non ho una stabilità nel gesto che mi permette di superare i 40 metri come faccio spesso in allenamento – ha spiegato Legnante -. Sono però contenta di essere riuscita a confermare l’argento di Tokyo, anche perché prima del Giappone alle Paralimpiadi non avevo mai vinto una medaglia nel disco”.

Poi ha aggiunto: “Certo stabilizzandomi su certe misure risultati come questo non sono che la logica conseguenza. Anzi pensavo di soffrire di più la tensione del pubblico e della confusione, ma mi sono accorta che dopo 35 anni riesco a dissociarmi dalla situazione e vivere il ‘qui e ora’. – ha aggiunto l’azzurra – Ammetto che dà fastidio il secondo posto perché a separarmi dall’oro è stato poco più di 1 metro, ma sono lì e la vendetta non è ancora finita perché mi manca una gara e devo riprendermi quel titolo che ho lasciato a Tokyo nel peso”.