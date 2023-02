Olimpiadi Parigi 2024, Zelensky: “Cio ha perso l’onestà, forse vuole ignorare lo spirito olimpico”

Nelle ultime settimane sta tenendo banco la probabile partecipazione degli atleti russi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che non è stata accolta in modo favorevole dagli atleti ucraini. Durante un discorso ai partecipanti a un vertice virtuale dei ministri dello sport di alcuni Paesi amici, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha criticato questa scelta da parte del Comitato Olimpico Internazionale: “Il Comitato Olimpico Internazionale ha bisogno di onestà. L’onestà che purtroppo ha perso. I rappresentanti dello stato terrorista non devono avere posto nelle competizioni sportive e olimpiche. Non ci si può nascondere dietro una finta neutralità o una bandiera bianca perché la Russia ormai macchia tutto di sangue, comprese le bandiere bianche. Forse qualcuno vuole ignorare lo spirito olimpico per aiutare la Russia”.