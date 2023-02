Short track, Gios: “Fontana? Per FISG è tutto chiarito, perfettamente allineati con il Coni”

“Siamo perfettamente allineati con il Coni, siamo contenti della situazione. E’ in linea con quello che avevamo sempre detto, abbiamo lavorato insieme a Malagò e al Coni per trovare una soluzione”. Parla così Andrea Gios, presidente della Federghiaccio, ai microfoni di LaPresse dopo le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha annunciato che Arianna Fontana, nonostante i contrasti con la Fisg, continuerà a gareggiare per l’Italia. “

Se c’è stato un confronto con lei? Non abbiamo parlato, abbiamo parlato con Malagò che ha gestito la questione in coordinamento con noi come federazione – ha proseguito – Per noi è tutto chiarito, siamo disposti ad andare avanti con quel programma fatto inizialmente. Non c’è bisogno di parlarne, era già stato condiviso tutto”. Sull’accoglienza che potrebbe essere riservata alla campionessa di short track al rientro in squadra, Gios spiega che “i ragazzi sono concentrati sulle gare, non stanno pensando a questo. Pensano solo ad allenarsi al meglio e a pattinare nel modo migliore. Non entrano, giustamente, in polemiche di questo genere”.