Olimpiadi Parigi 2024, volley maschile: le favorite e le possibili sorprese

Il torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024 promette spettacolo, ma quali sono le favorite e le possibili sorprese? L’Italia di Fefé De Giorgi, vicecampione d’Europa e campione del Mondo in carica, non si nasconde e punta al podio, ma le insidie sono molteplici fin dai gironi. Il sorteggio, infatti, non è stato benevolo per Giannelli e compagni, che dovranno trovare subito un gran ritmo per non lasciare punti che potrebbero rivelarsi decisivi in ottica fase ad eliminazione diretta. Il Ct De Giorgi ha dovuto fare a meno di un giocatore di primissimo livello ed esperienza come Simone Anzani, fermato nuovamente da problemi cardiaci, ma le opzioni in casa Italia non mancano e proprio il gruppo ed i tanti cambi validi a disposizione costituiscono l’arma in più. La Nazionale italiana è inserita nella Pool B con Brasile, Polonia ed Egitto: un autentico girone di ferro.

L’esordio degli azzurri sarà contro la compagine verdeoro di Bernardo Rocha de Rezende, bronzo agli ultimi mondiali e squadra sempre temibile nei grandi appuntamenti, che può contare su giocatori di grande qualità. Abilità tecniche di cui al momento è carente l’Egitto di coach Fernando Munoz Benitez, unica squadra africana presente, che non dovrebbe dunque rappresentare un pericolo (anche se non va mai sottovalutato l’entusiasmo degli underdog). Giannelli e compagni chiuderanno poi il girone contro la Polonia di Nikola Grbic, oro continentale in carica, che quest’anno non si è ancora vista al top con un fuoriclasse come Wilfredo Leon utilizzato con il contagoccie per consentirgli di recuperare al meglio dagli acciacchi fisici.

Tra le squadre che puntano al podio c’è sicuramente anche la Francia allenata dall’italiano Andrea Giani, che davanti al proprio pubblico proverà a difendere il titolo conquistato a Tokyo. La compagine transalpina non sembra essere quella dei giorni migliori, nonostante il recente trionfo in VNL, ma le individualità non mancano e non sarà affatto facile superarla. Sarà un osso duro anche la squadra statunitense di John Speraw, che proprio nell’ultimo test match ha sconfitto la Polonia. Ancora più temibile degli Stati Uniti è il Giappone, secondo nella VNL 2024, che va a caccia di un grande risultato ai Giochi per certificare la grande crescita degli ultimi anni, tra la consueta difesa asiatica ed un attacco sempre più performante che può contare su giocatori del calibro di Ran Takahashi e Yuki Ishikawa. Da non sottovalutare nemmeno l’Argentina, che a Tokyo 2020 sorprese tutti conquistando la medaglia di bronzo ed ora vuole tentare una nuova impresa.

Ostiche saranno senz’altro anche Serbia e Slovenia, che si stanno ricostruendo dopo anni al vertice: partono da outsider, ma si tratta di squadre che sanno bene come vincere nei grandi appuntamenti. In un’ipotetica griglia di partenza, si trova invece una casella indietro la Germania, abile a mettere in difficoltà anche le big ma spesso incapace di finalizzare quanto di buono fatto per conquistare quelle vittorie che servono ad andare avanti. La grande sorpresa di Parigi potrebbe essere il Canada di Tuomas Sammelvuo, che ora ha un maggiore bagaglio di esperienza nelle grandi competizioni internazionali e con lucidità ed entusiasmo potrebbe far saltare qualche pronostico. Insomma, il sogno azzurro è sfatare il tabù dell’oro olimpico, mai arrivato in Italia e sfuggito anche alla sensazionale Generazione dei Fenomeni, ma il torneo di Parigi 2024 sarà una lotta serrata dall’inizio alla fine.