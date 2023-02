Olimpiadi Parigi 2024, Usyk a Bach: “Non lasciate che i russi vincano medaglie di sangue”

Appello di Oleksandr Usyk, campione del mondo dei pesi massimi, al Comitato olimpico internazionale. In un videomessaggio diretto al presidente del Cio Thomas Bach pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Usyk ha dichiarato: “Vuoi consentire agli atleti russi di competere alle Olimpiadi. Le forze armate russe hanno invaso il nostro paese e ucciso civili. L’esercito russo sta uccidendo atleti e allenatori ucraini e distruggendo campi sportivi e palazzetti dello sport. Le medaglie che gli atleti russi vinceranno sono medaglie di sangue, morte e lacrime. Lascia che ti auguro di avere un cielo sereno sopra di te e di essere in buona salute e felice”.

Il Cio ha lavorato con le federazioni sportive internazionali e i comitati olimpici nazionali affinché gli atleti russi e bielorussi possano competere a Parigi come neutrali in condizioni rigorose. Il Cio ha inizialmente raccomandato alle federazioni sportive internazionali di escludere gli atleti dalla Russia e dalla Bielorussia nei giorni successivi all’invasione dello scorso febbraio. Tuttavia, il presidente del Cio Thomas Bach ha insistito sul fatto che si trattava di una misura progettata per proteggere quegli atleti ed è irremovibile che nessun atleta dovrebbe essere discriminato in base al passaporto in suo possesso.