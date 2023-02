Monaco, Ben Yedder accusato di evasione fiscale: rischia 9 mesi di reclusione

Problemi in casa Monaco: Wissam Ben Yedder, infatti, è finito nel mirino della giustizia spagnola ed è stato accusato di evasione fiscale. Il reato sarebbe stato commesso durante il triennio 2016-2019, quando l’attaccante era in forza al Siviglia. Le indagini sono state aperte proprio nell’anno della cessione del calciatore, che ha già pagato 267.597 euro più interessi, somma che non ha convinto il pubblico ministero ad archiviare il caso. Ben Yedder sarà ascoltato in tribunale mercoledì 15 febbraio e, con l’accusa di aver intenzionalmente rilasciato false dichiarazioni, rischia ben 9 mesi di reclusione.