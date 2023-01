Olimpiadi Parigi 2024, Ucraina minaccia boicottaggio. Bach: “Nostra missione è unire atleti”

Il presidente del CIO, Thomas Bach, è intervenuto sul tema del possibile boicottaggio da parte dell’Ucraina in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ministro dello sport ucraino, Vadym Guttsait, ha infatti sottolineato la necessità di isolare tutti gli atleti russi. Un’ipotesi che però appare in aperto contrasto con gli ideali olimpici e con la linea tenuta a livello internazionale dallo scoppio della guerra. “La nostra missione è quella di riunire gli atleti di tutto il mondo in nome dello spirito olimpico, il pensiero del ministro ucraino non è linea con il nostro – conferma Bach, intervenuto a Oberhof in occasione dei Mondiali di slittino – Il significato delle Olimpiadi è ben diverso da quello della divisione e dell’isolamento.”

LA RISPOSTA DI ZELENSKI