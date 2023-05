Olimpiadi Parigi 2024: sollevamento pesi consente il rientro dei russi come atleti neutrali

Con il via libera del sollevamento pesi, salgono a 13 le Federazioni internazionali degli sport olimpici che hanno deciso di accogliere le raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), ovvero consentire agli atleti russi e bielorussi, in forma neutrale ed individuale, di gareggiare per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi l’esecutivo del sollevamento pesi ha deciso di invitare i russi e bielorussi alla terza prova di qualificazione, il Gran Prix a Cuba. La decisione finale sull’effettiva partecipazione olimpica delle delegazioni russe e bielorusse sara’ presa successivamente dal Cio. Le altre Federazioni internazionali che ammettono i russi e bielorussi sono pugilato (ammette gia’ dall’autunno scorso pugili russi con bandiera e inno), tiro con l’arco, scherma (ha reso noto una ristretta lista di atlete e atleti che possono gareggiare), skateboard, judo, pentathlon moderno, tennistavolo, taekwondo, triathlon, lotta, tiro a segno e canoa. Mantengono la sanzione sportiva alcune federazioni importanti quali atletica leggera, nuoto e ginnastica: quest’ultima sciogliera’ la riserva non prima di luglio.