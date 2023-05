Eredivisie, Twente-Nijmegen interrotta: tifosi lanciano boccali di birra in campo

Seconda partita della serata in Olanda che viene interrotta. Stavolta siamo in Eredivisie, il massimo campionato, dove un incontro è stato sospeso. La partita Twente-Nijmegen è stata interrotta dopo il 2-0 segnato dai padroni di casa, questo perché alcuni tifosi hanno lanciato dei boccali pieni di birra in campo per la gioia. L’arbitro ha deciso di assumere la drastica decisione per l’incolumità dei giocatori.