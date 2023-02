Olimpiadi Parigi 2024, ministro Polonia: “Tanti paesi potrebbero boicottare i Giochi”

Il ministro dello sport polacco, Kamil Bortniczuk, ha parlato di possibili boicottaggi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel caso infatti venisse dato il via libera alla partecipazione dei russi e dei bielorussi, pur senza bandiera e inno, l’Ucraina procederà con il boicottaggio. La nazione del presidente Zelensky però potrebbe non essere l’unica a boicottare, come sottolineato dal ministro dello sport polacco alla BBC: “Se dovessimo boicottare i Giochi, la coalizione di cui faremo parte sarà abbastanza ampia da rendere inutile lo svolgimento dei Giochi stessi”.