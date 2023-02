F1, Jean-Pierre Jabouille muore all’età di 80 anni

Lutto nel mondo della Formula 1, per via della scomparsa all’età di 80 anni dell’ex pilota Jean-Pierre Jabouille. Il francese fu il primo a vincere in Formula 1 con la Renault, disputando con quest’ultima scuderia 49 Gran Premi tra il 1975 e il 1981. Il pilota inoltre divenne famoso per i tanti suoi ritiri, 37 in carriera, per via della sua guida piuttosto spericolata. Non a caso la sua Renault veniva soprannominata da tutti “teiera gialla”, visto il tanto fumo che emetteva in occasione dei frequenti incidenti provocati da Jabouille.