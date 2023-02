Olimpiadi Parigi 2024, Klitschko attacca Bach: “Rappresenta gli interessi della Russia”

Attacco verbale pesantissimo sferrato dal campione olimpico di Atlanta 1996 e mondiale Wladimir Klitschko al presidente del Cio Thomas Bach, accusato di “rappresentare gli interessi russi“. “Thomas Bach parla sempre della ‘neutralità’ del Cio ma il fatto è che è Bach a non essere neutrale. Lui rappresenta gli interessi russi, piuttosto che i valori olimpici, e quindi non può stare sotto la bandiera bianca. Sport, affari e politica hanno molto a che fare l’uno con l’altro e i Giochi, in particolare, hanno sempre fatto parte della politica. Purtroppo lui non rappresenta i valori olimpici ma l’aggressore”, ha detto Klitschko al giornale tedesco ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sul fatto che atleti russi possano partecipare, come ‘neutrali’ all’Olimpiade di Parigi ’24, secondo Klitschko “sarebbe la distruzione dei principi olimpici”.