Olimpiadi Parigi 2024, governo danese: no a russi e bielorussi sotto bandiera neutrale

Il governo danese si è dichiarato contrario alla presenza di atleti russi sotto bandiera neutrale alle Olimpiadi del 2024 a Parigi, ritenendo “incomprensibile” che il Comitato olimpico internazionale lo stia prendendo in considerazione nonostante l’invasione dell’Ucraina via Mosca. “E’ la posizione ufficiale della Danimarca, ed e’ la mia posizione come ministro, che non dobbiamo vacillare nei confronti della Russia. La linea del governo e’ chiara. La Russia deve essere bandita da tutti gli sport internazionali fintanto che i suoi attacchi all’Ucraina continuare. Questo vale anche per gli atleti russi che partecipano sotto una bandiera neutrale. E’ del tutto incomprensibile che ci siano apparentemente dubbi su questa linea al CIO”. Queste le parole del ministro dello sport Jakob Engel-Schmidt , in un’intervista all’agenzia danese Ritzau. Il bando degli atleti russi da tutte le competizioni internazionali “e’ stata la linea danese da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina”, ha sottolineato.