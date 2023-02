Monza, Berlusconi senza freni: “Vogliamo vincere lo scudetto”

“Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obbiettivi importanti e… chi ci crede, vince”. Show di Silvio Berlusconi quest’oggi, che dopo un tweet inequivocabile nel quale si è complimentato col suo Monza per i risultati raggiunti fin qui, in un video diventato poi virale registrato insieme a squadra e staff ha alzato ulteriormente l’asticella: “Siamo qui con il Monza al completo. Se fosse arrivato prima mister Palladino saremmo al quinto o al sesto posto, più o meno assieme al Milan. E’ un Monza in cui noi crediamo davvero tanto e che vogliamo far diventare ancora più importante. Possiamo dirlo Adriano: vogliamo vincere lo scudetto”, ha aggiunto rivolgendosi al vicepresidente Galliani.

Poi ha aggiunto: “Vogliamo vincerlo l’anno prossimo o l’anno dopo; siamo intenzionati a vincere lo scudetto. La prospettiva è quella che vi ho detto: stiamo uniti, perché dobbiamo stare tutti uniti. Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Dobbiamo credere nel Monza, che deve diventare un grande, grande club”.