Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Baku 2023: Giorgia Villa è d’argento alle parallele asimmetriche

Arriva subito una medaglia azzurra dalla prima giornata di finali in quel di Baku, dove è in corso la tappa di Coppa del Modo di ginnastica artistica. Giorgia Villa è d’argento alle parallele asimmetriche, trovando un 14.000 che le ha permesso di arrendersi solamente alla cinese Qiu Qiyuan, irragiungibile con il suo punteggio di 14.700. Sul gradino più basso del podio ci è invece salita l’olandese Sanna Veerman con 13.766. Giorgia Villa sarà di nuovo in gara domani in finale alla trave insieme a Viola Pierazzini, mentre Arianna Belardelli chiuderà il programma al corpo libero.

CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI

Medaglia sfumata per poco a Nicola Bartolini, arrivato quarto nell’atto conclusivo del corpo libero maschile. L’ex campione iridato di Kitakyushu 2021 ha totalizzato un 13.433 che non è bastato per salire sul podio. A trionfare è stato il kazako Milad Karimi con 14.200, davanti all’ucraino Illia Kovtun con il personale di 13.933 e allo statunitense Riley Loos, bronzo con 13.733. L’azzurro della Pro Patria Bustese ha, durante la cerimonia di premiazione, ricevuto dall’organizzazione della terza tappa del circuito Fig World Cup il Premio eleganza “AGF Trophy”.