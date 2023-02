Olimpiadi Parigi 2024, Casa Bianca: “Stop atleti russi e bielorussi”

Anche gli Usa sostengono il divieto di partecipazione agli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024 “a meno che non sia chiaro che non rappresentino i loro paesi”. A riportarlo è la portavoce della Casa Bianca, Katerine Jean-Pierre. La donna ha aggiunto che, nel caso in cui il Comitato olimpico internazionale consentirà agli atleti russi e bielorussi di partecipare, l’uso di bandiere, emblemi o inni ufficiali russi o bielorussi dovrebbe essere vietato.

Jean-Pierre ha poi ricordato che gli Usa hanno sostenuto “la sospensione degli organi di governo nazionale dello sport della Russia e della Bielorussia dalle Federazioni sportive internazionali; la rimozione di individui strettamente allineati con gli stati russo e bielorusso, inclusi funzionari governativi, da posizioni di influenza e federazioni sportive internazionali, come consigli di amministrazione e comitati organizzatori” , e hanno “incoraggiato le organizzazioni sportive nazionali e internazionali a sospendere le trasmissioni di competizioni sportive in Russia e Bielorussia”.