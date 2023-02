Roma, il Console del Ghana in Italia attacca Mancini: “Il suo comportamento sporca la maglia”

Il Console del Ghana in Italia, Massimiliano Colasuonno Taricone, si è scagliato contro Gianluca Mancini. Sta facendo discutere, infatti, un tweet pubblicato dal Console, il quale ha postato sul proprio profilo due foto che ritraggono il giallorosso e Felix Afena-Gyan: nella prima si intravede un contrasto nel corso di Roma-Cremonese, mentre nella seconda si vede il difensore dare un buffetto sulla faccia dell’allora compagno di squadra Felix durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League. “Amo questi colori da sempre – scrive – Mi indigna il comportamento di Mancini. Quanto fatto sporca la maglia della Roma ed ha niente a che vedere con lo sport, non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora,tradendo così la mission della società che ha invece altri valori“

I feel outraged both as a #Ghanaian and as a #Roma fan, betrayed by a single player who does not represent the high values ​​of respect that the Roma club has, in which it has always invested.

Forza Roma pic.twitter.com/eNPKjSRt7l

— Consul of Ghana to Italy (@consoleghana) February 2, 2023