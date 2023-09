Olimpiadi Parigi 2024, Bach: “Grazie ai leader del G20 per sostegno ai Giochi”

“Attendiamo anche con impazienza i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi del 2024 come simbolo di pace, dialogo tra le nazioni e inclusività, con la partecipazione di tutti”. Questa la dichiarazione dei leader del G20 di Nuova Delhi. Il presidente del Cio Bach ha accolto la dichiarazione e ha risposto così: “Vorremmo ringraziare calorosamente i leader del G20, tra cui per la prima volta anche l’Unione africana, per il loro prezioso sostegno. Il Cio continuerà a lavorare con pieno impegno per raggiungere questi obiettivi, che sono anche i nostri”. Il Gruppo dei Venti (G20) comprende 19 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti), Unione Africana (UA) e Unione Europea (UE). I membri del G20 rappresentano circa l’85% del PIL globale, oltre il 75% del commercio globale e circa due terzi della popolazione mondiale.