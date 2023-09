Macedonia del Nord-Italia, tegola Roma: per Mancini infortunio all’adduttore, entra Scalvini

Tegola per l’Italia e per la Roma nel corso del secondo tempo della sfida contro la Macedonia del Nord. Gianluca Mancini, protagonista fino all’ora di gioco di una bella prestazione, è costretto a uscire per un infortunio di natura muscolare. Si tratta, come riferito dalla Rai, di un fastidio all’adduttore, il difensore è finito a terra e come nella disgraziata partita di Palermo deve uscire per un infortunio, sulle sue gambe ma abbastanza dispiaciuto. Al suo posto entra Scalvini.