Bayern Monaco, Dreesen: “Non possiamo ancora annunciare Kim”

Jan-Christian Dreesen, nuovo amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro pre stagionale dei bavaresi, ponendo il focus sulle situazioni mercato legate a Kim, Walker e Kane.

Per quanto riguarda Kim del Napoli, Dreesen ha specificato: “È un giocatore eccezionale. Vogliamo che venga da noi ma non posso ancora annunciarlo. Spero possa farlo nei prossimi giorni”. Sul giocatore del City ha ammesso: “Diremo qualcosa al riguardo solo quando sarà il momento”. Per finire Dreesen ha scherzato sulla trattativa in corso per il giocatore del Tottenham: “L’erba non cresce più velocemente quando la tiri”.