Ministro Abodi assente a evento ambasciata francese: impegni istituzionali

Le tensioni fra il Governo Italiano e quello francese continuano ed hanno anche conseguenze nel mondo dello sport. Dopo l’intervento del ministro francese Gérard Darmanin, sulla presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni e sulla sua conduzione legata allo sbarco dei migranti, sono arrivate le risposte di Tajani nel mondo politico.

Di riflesso anche lo sport probabilmente ha preso una sua posizione, in quanto, il Ministro dello Sport, Abodi non sarà presente ad un evento organizzato dalla ambasciata francese, intitolato come “La Notte delle idee“. In questo evento il Ministro avrebbe parlato dei prossimi Giochi Olimpici in quel di Parigi nel 2024, ma ha deciso di non presenziare. Nella stessa giornata anche il ministro Tajani aveva deciso di annullare un viaggio previsto a Parigi. Da fonti interne ad Abodi, però, trapelerebbe che i motivi sarebbero riconducibili ad impegni istituzionali come il consiglio dei ministri, inizialmente convocato per le 16 e slittato di oltre due ore.