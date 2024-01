Milano-Cortina 2026, il cane ‘Chico’ entra a far parte del team dei Digital Ambassador

La squadra dei content creators, che promuove i valori dello sport e coinvolge tutte le generazioni in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, accoglie il cane ‘Chico’. Il piccolo quadrupede, molto popolare sul web, è dunque entrato nel team dei Digital Ambassador dei Giochi ed intratterrà i suoi follower raccontano il mondo Olimpico e Paralimpico. Si tratta del primo testimonial digitale a quattro zampe nella storia dei Giochi. In occasione dell’ingresso nel team di Chico, sbarcato a Cortina d’Ampezzo per una prova di curling, è stata inoltre comunicata l’apertura del canale WhatsApp ufficiale di Milano-Cortina 2026 per consentire agli appassionati di non perdersi davvero nulla.

We are proud to have the first Dog Ambassador in the history of the Games! Welcome to the #MilanoCortina2026 family Chico!​#MilanoCortina2026 | #Olympics | #Paralympics | #8gennaio

— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 8, 2024