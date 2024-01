De Siervo: “Il centro Var elemento di logica e analisi. Supporto agli arbitri”

“La Serie A sta cercando di rimanere vicino ai propri tifosi. E lo ha fatto tra gli altri anche con questo centro Var tanto discusso in queste ore, ma è un elemento di logica e di analisi che ci appartiene e che continuiamo a supportare, bisogna dare il massimo del supporto agli arbitri”. Lo ha dichiarato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2023-2024” a Lissone. “Abbiamo la fortuna di vedere un campionato sempre più interessante rispetto ai campionati stranieri in cui vince sempre lo stesso”, aggiunge l’amministratore delegato della Lega che esprime sostegno alla classe arbitrale dopo le polemiche per il gol convalidato all’Inter contro il Verona dopo un fallo di Bastoni su Duda.