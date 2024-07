Chi è Coco Gauff? Carriera, vittorie, guadagni e vita privata

Manca sempre meno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terrà questa sera lungo la Senna. Tra le portabandiera più giovani c’è la tennista americana Coco Gauff, che sfilerà con il vessillo a stelle e strisce insieme alla stella Nba LeBron James. Nonostante la giovanissima età, la nativa della Florida è già conosciuta al grande pubblico: questo perché la sua ascesa nel mondo del tennis professionistico risale al 2019, quando a soli 15 anni riuscì ad entrare per la prima volta nella top 100 del ranking Wta. Da lì in poi ne ha fatta di strada la classe 2004, che ha raggiunto la prima finale slam della sua carriera al Roland Garros 2022, perdendo dalla dominatrice della terra rossa Iga Swiatek, per poi sbloccarsi l’anno successivo, trionfando ‘a casa sua’ agli US Open 2023. Stabilmente ai vertici del tennis mondiale, Gauff occupa ormai da mesi la posizione numero 2 del ranking, e a Parigi parte per arrivare a medaglia.

A fare la differenza nella sua seppur breve carriera finora, è stato l’ingresso nel suo team di Brad Gilbert, autentico santone della racchetta che in passato riuscì a riportare in auge dopo il declino anche il Kid di Las Vegas, Andre Agassi. Sotto la guida di Gilbert, Gauff ha cambiato marcia nell’estate 2023, vincendo prima il Wta 1000 di Cincinnati e poi il già citato primo slam. Atleta forte anche in doppio, spesso e volentieri Coco si cimenta anche in questa specialità: in passato ha fatto spesso coppia con le connazionali Caty McNally e Jessica Pegula, con cui ha perso due finali slam, rispettivamente US Open 2021 e Roland Garros 2022. La prima vittoria slam è arrivata meno di due mesi fa sempre sulla terra parigina, in coppia con la specialista ceca Katerina Siniakova, battendo in finale le azzurre Errani e Paolini.

Non si sa molto della sua vita privata, dal momento che Gauff in primis è molto riservata e non sembra avere alcun interesse a far conoscere al grande pubblico ciò che le accade nel privato. Anni fa si vociferava una sua relazione con l’attore Micheal B. Jordan, ma le voci non sono state mai confermate. Per quanto riguarda i guadagni, Gauff viaggia ormai costantemente su cifre a sei zeri: nel solo 2023 infatti, la stella americana ha guadagnato tra montepremi e sponsorizzazioni ben 22,7 milioni di euro, che fanno di lei la sportiva più pagata dell’anno.