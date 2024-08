Atletica, vela e non solo per un altro giorno sul podio: la presentazione del day 8

Atletica, vela, tiro a volo e tennis per un altro giorno sul podio: la presentazione del day 8 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica 3 agosto l’Italia cerca una medaglia per poter allungare la striscia di giorni olimpici consecutivi con almeno un podio conquistato. Le maggiori speranze sono riposte nello skeet, dove due azzurri vanno a caccia della finale, nel windsurf, nel getto del peso e nel tennis con la finale per il bronzo di Lorenzo Musetti, ma sono tanti gli italiani che vogliono fare bene. Scopriamo dunque quali sono gli atleti azzurri impegnati nelle diverse discipline dell’ottava giornata di questa edizione dei Giochi Olimpici.

GLI ITALIANI IN GARA SABATO 3 AGOSTO

PARIGI 2024: IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

IL CALENDARIO DI PARIGI 2024 GIORNO PER GIORNO

IL PROGRAMMA DI PARIGI 2024 SPORT PER SPORT

I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

ATLETICA – I fari sono puntati sulla finale del getto del peso maschile, in cui il fresco Campione d’Europa Leonardo Fabbri vuole lottare fino alla fine. Assieme al toscano, tra i migliori 12 c’è anche l’azzurro Zane Weir. Si giocano la finale anche Dariya Derkach nel salto triplo e la staffetta mista 4×400 metri. Va a caccia dell’impresa Zaynab Dosso, che scende in pista per le semifinali dei 100 metri sognando di rientrare nelle migliori otto. Tempo di batterie, invece, per i 100 metri maschili, in cui è atteso il campione olimpico in carica Marcell Jacobs, ma anche Chituru Ali. Per quanto riguarda la pedana, Claudio Michel Stecchi affronta le qualificazioni del salto con l’asta, mentre nel mezzofondo devono affrontare i ripescaggi Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800 metri e Federico Riva e Ossama Meslek nei 1500.

NUOTO – Non la giornata più attesa dall’Italia in chiave medaglie, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Vuole provarci Simona Quadarella, che dopo l’amaro quarto posto nei 1500 metri stile libero, si rituffa in acqua per la finale degli 800. Nelle batterie, invece, spazio ai 1500 metri stile libero maschili con Gregorio Paltrinieri (già bronzo negli 800) e Luca De Tullio, ai 50 stile libero con l’esordio olimpico della 17enne Sara Curtis e le staffette 4×100 miste, sia maschile che femminile.

JUDO – L’Italia torna sul tatami dell’Arena Champ de Mars per l’ultimo evento del judo: la gara a squadre miste. La squadra azzurra inizia la sua avventura ai trentaduesimi di finale contro l’Ungheria.

PALLANUOTO – Il Settebello, dopo la sofferta vittoria ai rigori contro il Montenegro, va a caccia del quarto successo in altrettante partite. L’avversaria è la Romania, fanalino di coda del gruppo A con tre sconfitte fin qui, ed un successo sarebbe il perfetto regalo per il Ct Sandro Campagna, che proprio in questo match festeggia la presenza numero 500 sulla panchina dell’Italia.

SCHERMA – Penultima giornata del programma olimpico di scherma: tocca alle squadre femminili di sciabola. L’Italia inizia la sua gara affrontando ai quarti di finale l’Ucraina. I favori del pronostico non sono dalla nostra parte, ma chissà che lo storico oro delle azzurre della spada non possa spingere anche le colleghe della sciabola.

TIRO A VOLO – Proseguono le qualificazioni dello skeet: le azzurre Diana Bacosi e Martina Bartolomei iniziano la loro gara affrontando la prima fase di qualificazione, mentre gli azzurri Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti (nella prima giornata rispettivamente a quota 74/75 e 72/75) affrontano la seconda tornata di qualificazioni con l’intento di rientrare nei migliori sei che poche ore dopo si giocheranno la finale.

TENNIS – Lorenzo Musetti, dopo la sconfitta in semifinale contro Djokovic, scende sulla terra rossa del Philippe-Chatrier per riscattarsi nella finale per la medaglia di bronzo. Meno di 24 ore per ritrovare le energie ed affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto in semifinale da Alcaraz.

VELA – Fari puntati sulle ultime regate della nuova classe olimpica iQFOiL, rinviate di un giorno a causa delle condizioni meteo, con gli azzurri Marta Maggetti e Nicolò Renna che proveranno a giocarsi il podio fino all’ultimo. Proseguono le loro gare Elena Berta e Bruno Festo (470 misto), Lorenzo Brando Chiavarini (ILCA 7) e Chiara Benini Floriani (ILCA 6), mentre esordiscono Ruggero Tita e Caterina Banti, oro olimpico in carica nel Nacra 17.

VOLLEY – Grande attesa per la sfida che decide il primo posto nel girone B del torneo maschile: l’Italia di Fefé De Giorgi affronta i campioni d’Europa in carica della Polonia. Entrambe le squadre sono già certe della qualificazione ai quarti di finale, ma ogni punto guadagnato sarà importante per poter beneficiare di accoppiamenti più favorevoli, almeno sulla carta.

ALTRI SPORT – Matteo Manassero e Guido Migliozzi proseguono la loro avventura con il terzo turno della gara individuale di golf. Ultima giornata di gare per il canottaggio, in cui l’Italia è impegnata solamente nella finale A dell’otto femminile. Nella canoa slalom, invece, spazio alla nuova e pirotecnica specialità olimpica del kayak cross: in acqua anche gli azzurri De Gennaro (fresco oro nel K1), Marta Bertoncelli e Stefanie Horn. Sulle strade parigine poi spazio alla prova in linea maschile di ciclismo, in cui l’Italia proverà ad inserirsi in top 10 con Alberto Bettiol, Luca Mozzato ed Elia Viviani.