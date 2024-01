Parigi 2024: a sei mesi dalle Olimpiadi cresce la tensione a Saint-Denis

Sale la tensione dopo gli episodi di violenza recenti a Saint-Denis, la banlieue a nord di Parigi dove sorgono sia la sede del Comitato organizzatore che il Villagio olimpico per Parigi 2024, nonché diversi siti per le gare dei Giochi, incluso lo Stade de France. Un ragazzo sabato è morto dopo essere stato ferito in una guerra tra gang, un altro è stato pugnalato e ucciso in metropolitana, mentre tre locali notturni stanno impartendo, riporta l’Ansa, una formazione specifica al personale nel caso di attentati durante le Olimpiadi.

La polizia ha rafforzato il controllo sulle strade ed è stato fatto il divieto di raduni per altre 48 ore, fino a mercoledì. Il responsabile della sala da concerti “Glazart”, Arnaud Perrine, ha spiegato a Le Parisien perché sta facendo fare un corso specifico ai suoi dipendenti con nozioni anti-terrorismo: “Se succedesse qualcosa durante le Olimpiadi, bisogna essere in grado di prendere le decisioni giuste. La musica è spesso obiettivo dell’odio islamista, come nella strage del Bataclan”.