La giornalista Paola Ferrari rivela: “Ho un carcinoma al viso”

La giornalista Paola Ferrari si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma del viso. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, volto storico dei programmi sportivi Rai, nel corso della trasmissione di Monica Setta, Storie di donne al bivio, che andrà in onda nei prossimi giorni. L’anno scorso Paola Ferrari si sottopose ad un’altra operazione per rimuovere un tumore sempre al viso. “Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco”, spiega la giornalista che aggiunge: “L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi”. Poi sensibilizza sul tema della prevenzione: “Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti. State attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo…dobbiamo fare prevenzione, sempre”, ha aggiunto.