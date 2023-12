Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista da bob in Italia, ci crediamo. Cesana ha costi sostenibili”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, presente al PalaTiziano per il match di A1 femminile di pallavolo tra Roma Volley e Cuneo, ha parlato all’Ansa della situazione relativa alla pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, i prossimi giorni saranno cruciali con il dossier di Cesana che sarà sul tavolo della cabina di regia: “Il nostro forte e convinto auspicio è che la pista possa rimanere in Italia – spiega Abodi – Noi faremo una valutazione del documento elaborato da Simico e lo trasferiremo alla fondazione Milano-Cortina. Questa sarà l’unico soggetto chiamato a fare le valutazioni finali insieme al Cio e avendo sentito anche le rispettive federazioni internazionali.”

Sulle varie opzioni italiane, il ministro prosegue: “Il dossier di Cortina non è andato a buon fine per i tempi tecnici e i costi non sostenibili. Il rendere nuovamente funzionale la pista di Cesana invece sembra che possa avere costi sostenibili e che possa essere praticabile in pochi mesi. E’ una proposta della Regione Piemonte con la città metropolitana di Torino. La leggeremo in cabina di regia.” Infine sul CdA della fondazione Milano-Cortina in programma mercoledì: “Non so se sia una scadenza definitiva o un appuntamento per trovare una soluzione.”