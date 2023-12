PSG: Kylian Mbappé con il gol al Le Havre entra nella storia della Ligue 1

Il francese Kylian Mbappé, giocatore cardine del Paris Saint Germain, con il gol odierno infrange nuovi primati nella storia della Ligue 1 a soli 25 anni (non ancora compiuti).

Mbappé non solo ha segnato il suo 15esimo gol stagionale in Ligue 1, sul campo di Le Havre (2-0), questa domenica. Il capitano parigino, in assenza dell’infortunato Marquinhos, ha segnato il 179esimo gol della sua carriera in Campionato, mentre il 20 dicembre festeggerà il suo 25esimo compleanno.

Entra così nella top 10 dei migliori marcatori della storia del campionato francese. Con 179 gol sale al nono posto, a pari merito con Carlos Bianchi e Gunnar Andersson.