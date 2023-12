Liverpool, Klopp dopo il successo sul Fulham: “Merito a loro, ci hanno creato problemi. Matip starà fuori a lungo”

“Il calcio si decide nei dettagli. Le sensazioni dopo la partita erano eccezionali. Durante la partita, in alcuni momenti è stato leggermente diverso. Dopo, ho detto ai ragazzi che la partita è venuta come quella che abbiamo visto perché siamo stati un po’ stupidi. Abbiamo cambiato sistema un paio di volte. Ci sono stati momenti difficili, molto merito al Fulham”. Parla così Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo il pirotecnico 4-3 ai danni del Fulham.

La brutta notizia è l’infortunio di Joel Matip: “Una situazione davvero sfortunata, non promette bene. Sono abbastanza sicuro che sarà fuori per un periodo prolungato”. Su Alexander Arnold: “Non sono sicuro di dover dire qualcosa al riguardo. Nessuno ha dubbi sulla stima che ho di Trent. Oggi è stato un vero leader in campo, questo è probabilmente il miglioramento più grande, se vogliamo”.