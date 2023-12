Olimpiadi invernali: illuminato in Duomo a Milano l’albero in fatto in occasione di Milano-Cortina 2026

Manca sempre meno per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno in quel di Milano-Cortina. L’entusiasmo è palpabile con le persone che hanno potuto ammirare anche l’albero fatto in occasione per le Olimpiadi invernali.

Alla cerimonia di accensione dell’albero, realizzato anche grazie al supporto e al coinvolgimento di Esselunga, sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, la presidente esecutiva di Esselunga, Marina Caprotti, e l’ad del Comitato organizzatore, Andrea Varnier. L’albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, un abete del Caucaso proveniente dalla provincia di Varese, accoglie alla base una hall of fame per omaggiare i 221 medagliati italiani nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali.