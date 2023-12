Fiorentina-Parma, Barone: “Pensiamo una partita alla volta. Stadio? Serve rispetto per i tifosi”

Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Fiorentina-Parma, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Il direttore generale dei viola ha ribadito la voglia di provare a replicare il percorso dello scorso anno: “Dovremo fare attenzione stasera, è una partita difficile e il Parma verrà a giocarsela – spiega Barone – Lo scorso anno abbiamo fatto un cammino di alto livello, una bellissima esperienza anche se poi abbiamo perso con l’Inter in finale. Pensiamo a una partita alla volta.”

Sugli obiettivi stagionali della Fiorentina, il direttore generale non si scopre troppo: “Abbiamo i nostri obiettivi, la stagione è lunga. Mercato? Se servirà qualcosa ci muoveremo, siamo sempre pronti per rinforzare la squadra quando serve.” Una battuta anche sulla questione stadio: “Oggi ero a Roma per parlare con il Governo, servono idee chiare per rispetto ai tifosi che si prendono l’acqua e che non sanno dove andremo a giocare. Parlo per tutti, non solo per il Franchi. Comunque martedì avremo le idee un pochino più chiare.”