Manchester City, anche De Bruyne tra i convocati per il Mondiale per club

Il Manchester City ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per il Mondiale Fifa per club, al via il prossimo 12 dicembre in Arabia Saudita. La notizia che desta maggior attenzione è la presenza di Kevin De Bruyne nella lista dei calciatori a disposizione di Pep Guardiola. Il belga infatti è al momento infortunato, uno stop che perdura da agosto e che secondo le previsioni si concluderà solo a inizio 2024. A questo punto sorge spontanea la curiosità per capire se De Bruyne potrà bruciare le tappe, dal momento che l’eventuale finale è prevista il 22 dicembre. Insieme al City parteciperanno al torneo anche Club Leon (Messico), Urawa Red Diamonds (Giappone), Auckland City (Nuova Zelanda), Al-Ittihad (Arabia Saudita), Fluminense (Brasile) ed Al Ahly (Egitto). Gli inglesi entreranno in scena al secondo turno, contro la vincente della sfida tra Leon e Urawa.

Nel frattempo Guardiola ha parlato al sito della Fifa: “Il Mondiale per club è un torneo molto prestigioso, ci manca questo trofeo per chiudere il cerchio e raggiungere tutti i titoli che il City può raggiungere. C’è grande atmosfera all’interno della squadra, la migliore che io ricordi da molti anni a questa parte.”