Milano-Cortina 2026, Zaia: “Olimpiadi valgono 1,5 miliardi, lo stop alla pista da bob non dipende da noi”

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sa bene quale sia il valore dei prossimi Giochi Invernali di Milano e Cortina 2026. A margine dell’assemblea di Confindustria Belluno Dolomiti infatti ha riportato le proiezioni di alcune fra le maggiori università italiane come quella di Padova, La Sapienza di Roma e la Bocconi di Milano: “Le Olimpiadi valgono 1,5 miliardi di Pil, saranno viste da 3,5 miliardi di cittadini e porteranno 1,5 miliardi di opere infrastrutturali“.

Zaia si è poi soffermato sulla polemica legata alla pista da bob: “La riqualificazione della pista Eugenio Monti non era governata da noi, non eravamo noi addetti alla realizzazione tantomeno a finanziarla, e infatti il no ad un ulteriore finanziamento è arrivato dal governo“. Il presidente del Veneto ha poi concluso: “A noi spiace che il progetto abbia subito questo arresto dovuto al fatto che, a quanto pare, nessuno fosse interessato a realizzarla per 100 milioni ma ci volessero 60 milioni in più. Sarà la storia a dire quanto è accaduto“.