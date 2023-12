Milano-Cortina 2026, Zaia insiste: “Pista da bob a Cortina, anche se pronta 7 giorni prima”

“Qualcuno dice pochi praticanti di bob? Allora chiudiamo Monza, quanti praticanti ci sono di Formula 1? Noi siamo partiti con un dossier che il Cio ha premiato per essere il dossier del bob di Cortina che è il bob più vecchio del mondo, 1928. Il progetto sarebbe l’unico a norma per essere Paralimpico, sarebbe un’innovazione. C’è persino la nazionale giamaicana di bob. Li vogliamo vedere a Cortina”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, prima della cabina di regia di Palazzo Chigi in merito alla pista da bob, skeleton e slittino di Milano-Cortina 2026: “Il Cio giustamente dice che la pista deve essere esistente. Il quesito è: e se è esistente una settimana prima? O deve essere esistente oggi? Il Cio è sovrano nelle sue decisioni perché governa tutto quello che è il tema delle Olimpiadi”.