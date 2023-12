Juventus, Cambiaso: “Punti importantissimi con Verona e Monza”

“E’ stato pazzesco vincere come a Monza, anche con il Verona abbiamo voluto fortemente la vittoria: sono successi molto importanti e voluti, sono punti che pesano”. Queste le parole del terzino della Juventus Cambiaso in live sui canali Twitch del club. “Ho capito davvero il senso del ‘fino alla fine’, non è una frase fatta e penso che la fortuna aiuti gli audaci: è sempre bellissimo vincere in questo modo“.