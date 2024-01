Milano-Cortina 2026, scaduto il bando: c’è un’offerta per la pista da bob

Tempo scaduto. E c’è un’offerta per la nuova pista da bob di Cortina, come risulta sul portale del Mit alla scadenza (ore 12) fissata da Simico (la società per azioni pubblica che gestisce le infrastrutture di Milano-Cortina 2026). L’annuncio è stato del presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi a Venezia: “Adesso verificheremo di cosa si tratta, cercheremo di capire se ci sono requisiti e garanzie per poterla realizzare”, le sue parole riportate dal Corriere della Sera. Nei prossimi giorni si riunirà la commissione aggiudicatrice per valutare la rispondenza dell’offerta ai requisiti della gara, in particolare per gli aspetti economici e tecnici. Il valore del bando per la pista, da costruire sul tracciato della ex Eugenio Monti’, è di 81,8 milioni di euro, 625 (contro gli 807 precedenti) i giorni di cantiere previsti dal progetto di Simico. Secondo il Corriere della Sera, l’offerta in questione è del Gruppo Pizzarotti, colosso emiliano delle costruzioni.