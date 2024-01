Biathlon, individuale Anterselva 2024: Johannes Boe batte suo fratello Tarjei, Giacomel ottavo

Trionfano i fratelli Boe. Nell’individuale maschile che apre la tappa di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024, Johannes trionfa davanti a Tarjei e dominano la prima gara della tappa italiana. Sul gradino più basso del podio ci finisce il tedesco Johannes Kuehn. Chiude ottavo Tommaso Giacomel, l’azzurro è autore di una prova maiuscola sugli sci ma è impreciso al poligono e commette quattro errori fatali che non gli permettono di giocarsi il podio in una gara tutto sommato alla portata.

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

Johannes sin dall’inizio imposta la sua gara in funzione del poligono: ritmo non troppo alto per arrivare al poligono lucido e infatti esce immacolato laddove tutti gli altri invece faticano e non poco. E nell’individuale non sbagliare fa tutta la differenza del mondo, soprattutto per un fuoriclasse come Boe. Johannes poi gestisce il ritmo e il vantaggio e vince per dispersione. Suo fratello Tarjej è secondo con un minuto e trentasei secondi di ritardo ma con due errori al poligono (quindi sugli sci guadagna 24 secondi). Stessa identica gara anche per Kuehn che però maga quasi otto secondi rispetto a T.Boe e chiude terzo davanti ad un altro norvegese, Dale-Skjevdal, quarto però con tre errori. Rimpianti anche per l’altro norvegese, Lagreid, che sino al terzo poligono era anche in lotta per la vittoria prima di commettere ben cinque errori e gettare tutto alle ortiche.

La gara degli italiani è stata difficile e complicata. Giacomel sugli sci ha fatto un altro sport ma sbaglia per ben due volte sia nel secondo che nell’ultimo poligono e non riesce a lottare per le prime tre posizioni. Il migliore degli altri è Patrick Braunhofer che commette tre errori e chiude tra i primi quaranta. Indietro Zeni, Bionaz e Hofer che chiudono rispettivamente quarantaduesimo (tre errori), quarantanovesimo (sei errori) e sessantacinquesimo (otto errori).

ORDINE DI ARRIVO INDIVIDUALE MASCHILE ANTERSELVA

J.Boe (NOR) 37:28.0 T.Boe (NOR) +1:36.1 J.Kuehn (GER) +1:44.0 J.Dale-Skjevdal (NOR) +1:47.3 M.Ponsiluoma (SWE) +1:58.6 V.S.Christiansen (NOR) +2:16.4 D.Riethmueller (GER) +2:27.6 T. Giacomel (ITA) +2:37.7 A.Pryma (UKR) +2:38.8 R. Rees (GER) +2:41.3

GLI ALTRI ITALIANI

36. P.Braunhofer +4:26.5

42. E. Zeni +4:56.9

49. D. Bionaz +5:26.3

65. L. Hofer +6:17.4