Milano-Cortina 2026, Sala: “Le istituzioni agiscono compatte”

“Mi pare che la cosa positiva sia la compattezza di tutte le istituzioni coinvolte, proprio come oggi. Il fatto che il governo è entrato con decisone in questa partita“. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’alzabandiera in piazza Duomo a tre anni dai Giochi Olimpiadi del 2026. “È una governance che mi dà fiducia, per cui io continuo ad essere ottimista , noi faremo la nostra parte – ha aggiunto -. Nel nuovo Cda ci sono persone molto competenti, non faremo solo un’opera di vigilanza, ma di aiuto operativo”. In merito al cronoprogramma Sala ha aggiunto che “abbiamo avuto dei problemi legati ad alcune questioni giudiziarie, che poi si sono risolte bene, e al costo delle opere – ha concluso -. Però si sta rivedendo tutto, stiamo rivedendo in particolare il Pala Italia che poteva essere a rischio e chi lo deve realizzare garantisce che è tutto sotto controllo”.