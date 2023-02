Eintracht Francoforte-Napoli, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti da martedì 7 febbraio

Il Napoli capolista di Serie A si avvicina a grandi passi verso l’appuntamento con gli ottavi di finale di Champions League. Il club partenopeo ha comunicato che, dalle ore 10.00 di martedì 7 febbraio 2023 e fino alle ore 23.59 di venerdì 10 febbraio 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line per la gara Eintracht Francoforte – Napoli in programma martedì 21 febbraio alle 21:00.

Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 10.00 di giovedì 9 febbraio 2023, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti. A partire dalle ore 12.00 di giovedì 9 febbraio 2023, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di venerdì 10 febbraio e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il prezzo del biglietto, spettante all’Eintracht Francoforte e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 60,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.